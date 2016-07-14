LBC

LBRY melakukan apa yang dilakukan Bitcoin terhadap uang! Bergabunglah dengan kreator top dan lebih dari 10.000.000 orang di LBRY, jaringan terbuka, gratis, dan adil untuk konten digital.

NamaLBC

PeringkatNo.2097

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran654,237,214.8800476

Suplai Maks.1,083,202,000

Total Suplai767,800,721

Tingkat Peredaran0.6039%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.503999948501587,2016-07-14

Harga Terendah0.000661263114846245,2025-05-28

Blockchain PublikLBC

PengantarLBRY melakukan apa yang dilakukan Bitcoin terhadap uang! Bergabunglah dengan kreator top dan lebih dari 10.000.000 orang di LBRY, jaringan terbuka, gratis, dan adil untuk konten digital.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
