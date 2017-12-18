LBTC1

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

NamaLBTC1

PeringkatNo.6902

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.7,465,926

Total Suplai7,465,926

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan2017-12-18 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1037.530029296875,2018-01-30

Harga Terendah0.05135513457072038,2025-04-23

Blockchain PublikLBTC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

LBTC1/USDT
LightningBitcoin
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LBTC1)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
