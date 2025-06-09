LEARN

Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market.

PeringkatNo.5177

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05109173269308641,2025-06-09

Harga Terendah0.00590254023917364,2026-01-08

Blockchain PublikETH

