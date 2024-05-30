LFT

Lifeform adalah penyedia solusi Pengidentifikasi Terdesentralisasi universal yang mengintegrasikan semua rantai utama web3, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, dll., dan mempermudah adopsi massal bagi miliaran pengguna Web3 berikutnya. Lifeform telah memiliki lebih dari 3 juta pengguna, dan akan terus berkembang, memungkinkan lebih banyak pengguna dan perusahaan untuk bergabung dengan ekosistem Lifeform dan merasakan layanan berbasis blockchain yang inovatif dan terintegrasi.

NamaLFT

PeringkatNo.4601

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5833313380234302,2024-05-30

Harga Terendah0.005437372504690078,2025-08-28

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

