LIGHT

Bitlight Labs, kontributor utama dan tim pengembangan terbesar di balik Protokol RGB, sedang membangun smart contract asli dan protokol fiat tokenisasi di Lightning Network.

NamaLIGHT

PeringkatNo.650

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)37.05%

Suplai Peredaran43,056,972

Suplai Maks.420,000,000

Total Suplai420,000,000

Tingkat Peredaran0.1025%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.805051677536143,2025-12-21

Harga Terendah0.35641919746255113,2025-12-31

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

