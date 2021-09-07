LIKE

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

NamaLIKE

PeringkatNo.2132

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran331,159,918

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.6623%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.00581899,2021-09-07

Harga Terendah0.001349657658212979,2023-08-06

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

