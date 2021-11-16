LIME

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

NamaLIME

PeringkatNo.1473

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran754,341,628

Suplai Maks.996,079,000

Total Suplai996,079,000

Tingkat Peredaran0.7573%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4022838344046823,2021-11-16

Harga Terendah0.003896189795708121,2022-11-09

Blockchain PublikBSC

PengantariMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.