Linea adalah platform Layer 2 yang dibangun berdasarkan prinsip dasar untuk memperkuat Ethereum dan seluruh perekonomian ETH. Setiap aspek desainnya—mulai dari mekanisme pembakaran ETH yang produktif, dan imbal hasil asli yang efisien modal, hingga teknologi zk yang setara dengan Ethereum—meningkatkan nilai dan utilitas Ethereum Mainnet. Semua ini didukung oleh dana ekosistem terbesar di dunia, yang dikelola oleh para pengembang Ethereum paling tepercaya. Dengan infrastruktur berkelas institusional dan integrasi mendalam di seluruh DeFi, Linea adalah rantai terbaik untuk modal ETH, di mana setiap transaksi dan setiap blok memperkuat Ethereum.

NamaLINEA

PeringkatNo.267

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran15,482,147,850

Suplai Maks.72,009,990,000

Total Suplai72,009,990,000

Tingkat Peredaran0.215%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04657278430753583,2025-09-10

Harga Terendah0.005926820554907513,2025-12-18

Blockchain PublikLINEA

