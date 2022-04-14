LIVE

SecondLive adalah platform pemodelan dunia pertama di dunia yang berbasis AI dan berevolusi secara mandiri. Platform ini menggabungkan agen AI, toolkit AIGC, dan ekonomi token ganda untuk memberdayakan pengguna, merek, dan pengembang dalam menciptakan ruang imersif, avatar, dan skenario interaktif di berbagai rantai (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). Dengan perangkat inti seperti Gobetti (editor NFT yang dapat dikenakan), Calzone (generator teks-ke-3D), dan agen AI cerdas, siapa pun dapat membangun dan mengembangkan dunia digital yang dinamis.

NamaLIVE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

