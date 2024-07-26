LNQ

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

NamaLNQ

PeringkatNo.1935

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,07%

Suplai Peredaran290 300 078

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai886 694 003

Tingkat Peredaran0.2903%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.285328799266145,2024-07-26

Harga Terendah0.004132513787625219,2026-01-01

Blockchain PublikETH

