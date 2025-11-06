LONG

Produk inti Belong, CheckIn, berfungsi sebagai jaringan afiliasi berbasis kinerja tempat berbagai tempat wisata terhubung dengan pengunjung melalui rekomendasi komunitas yang terverifikasi. Platform ini menggunakan sistem multi-verifikasi yang menggabungkan kode QR, teknologi NFC, dan geolokasi untuk mengonfirmasi keberadaan fisik di berbagai tempat wisata. Kontrak pintar secara otomatis menghitung dan mendistribusikan hadiah setelah pengunjung yang dirujuk melakukan pembelian, memastikan tempat wisata hanya memberikan kompensasi kepada promotor untuk kunjungan terverifikasi yang menghasilkan pendapatan.

NamaLONG

PeringkatNo.2719

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.90%

Suplai Peredaran70,966,666

Suplai Maks.750,000,000

Total Suplai750,000,000

Tingkat Peredaran0.0946%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.16054124197194466,2025-11-06

Harga Terendah0.002353255461294387,2025-12-11

Blockchain PublikBSC

PengantarProduk inti Belong, CheckIn, berfungsi sebagai jaringan afiliasi berbasis kinerja tempat berbagai tempat wisata terhubung dengan pengunjung melalui rekomendasi komunitas yang terverifikasi. Platform ini menggunakan sistem multi-verifikasi yang menggabungkan kode QR, teknologi NFC, dan geolokasi untuk mengonfirmasi keberadaan fisik di berbagai tempat wisata. Kontrak pintar secara otomatis menghitung dan mendistribusikan hadiah setelah pengunjung yang dirujuk melakukan pembelian, memastikan tempat wisata hanya memberikan kompensasi kepada promotor untuk kunjungan terverifikasi yang menghasilkan pendapatan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
LONG/USDT
Belong
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LONG)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
LONG/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LONG)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...