Produk inti Belong, CheckIn, berfungsi sebagai jaringan afiliasi berbasis kinerja tempat berbagai tempat wisata terhubung dengan pengunjung melalui rekomendasi komunitas yang terverifikasi. Platform ini menggunakan sistem multi-verifikasi yang menggabungkan kode QR, teknologi NFC, dan geolokasi untuk mengonfirmasi keberadaan fisik di berbagai tempat wisata. Kontrak pintar secara otomatis menghitung dan mendistribusikan hadiah setelah pengunjung yang dirujuk melakukan pembelian, memastikan tempat wisata hanya memberikan kompensasi kepada promotor untuk kunjungan terverifikasi yang menghasilkan pendapatan.

PeringkatNo.2719

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.90%

Suplai Peredaran70,966,666

Suplai Maks.750,000,000

Total Suplai750,000,000

Tingkat Peredaran0.0946%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.16054124197194466,2025-11-06

Harga Terendah0.002353255461294387,2025-12-11

Blockchain PublikBSC

