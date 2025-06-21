LOT

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

NamaLOT

PeringkatNo.1567

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,17%

Suplai Peredaran271 250 003

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0.2712%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.04825600350990213,2025-06-21

Harga Terendah0.009674207653160228,2025-12-18

Blockchain PublikBSC

