Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

PeringkatNo.516

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5,98%

Suplai Peredaran95 541 257,26480617

Suplai Maks.100 000 000

Total Suplai100 000 000

Tingkat Peredaran0.9554%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High62.974752516289335,2021-11-16

Harga Terendah0.2535672997167928,2025-10-10

Blockchain PublikETH

