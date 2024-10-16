LSD

Liquidswap, the #1 AMM on Move powered by Pontem Network, dominates Aptos with the highest market share in trading volume and users. Developed by Pontem and backed by top-tier VCs including Lightspeed, Faction, and Pantera, Liquidswap leverages the unique Move language to provide best-in-class performance and speed for peer-to-peer digital asset trading.

NamaLSD

PeringkatNo.4571

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai42,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.387039426517203,2024-10-16

Harga Terendah0.004043304557803994,2026-01-08

Blockchain PublikAPTOS

Sektor

Media Sosial

