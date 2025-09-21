LUCK

Luckify mendesentralisasikan keacakan dalam permainan menggunakan mesin keacakan yang dapat diverifikasi (VRF). Token LUCK mengatur sistem, menggerakkan mesin keacakan, dan menyelaraskan insentif dalam permainan bergaya kasino, sistem loot, dan NFT. Luckify adalah infrastruktur keacakan terdesentralisasi yang mendukung permainan dan aplikasi blockchain yang terbukti adil, dirancang bagi pengguna yang menuntut transparansi, tanpa kepercayaan, dan integritas on-chain.

NamaLUCK

PeringkatNo.8461

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,999,317.224016

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.42965712613217444,2025-09-21

Harga Terendah0.005771734721385638,2025-12-20

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

