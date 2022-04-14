LUNAM

AdLunam adalah platform penggalangan dana Web3 full-stack yang mendukung airdrop dan IDO yang lebih cerdas dengan mengintegrasikan analitik keterlibatan 360° ke dalam mekanisme alokasi. Intinya adalah protokol Proof of Attention™ (PoA) milik kami, yang menilai perilaku pengguna di seluruh platform sosial dan on-chain untuk membangun profil reputasi investor yang dinamis. Data ini mengalir melalui rangkaian produk lengkap kami (SocialFi, penjualan token, DEX), setiap produk memperkuat produk berikutnya, membentuk roda pertumbuhan di mana keterlibatan menjadi data, data menjadi reputasi, dan reputasi mendorong akses dan modal.

NamaLUNAM

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
ADLUNAM INC
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (LUNAM)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
