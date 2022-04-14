LUNCH

Lunch Protocol bertujuan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan perolehan hasil dan imbalan DeFi dengan agen AI, yang dibangun pada platform integrasi dApp yang aman dan telah masuk daftar putih.

NamaLUNCH

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikSUI

PengantarLunch Protocol bertujuan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan perolehan hasil dan imbalan DeFi dengan agen AI, yang dibangun pada platform integrasi dApp yang aman dan telah masuk daftar putih.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.