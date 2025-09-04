LVVA

Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you.

NamaLVVA

PeringkatNo.3729

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.2 000 000 000

Total Suplai1 250 000 000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.007675062736687577,2025-09-04

Harga Terendah0.000839761420496444,2026-01-01

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

