MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

PeringkatNo.1706

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,616,036,268.7121267

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai7,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1616%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.006005278091856132,2025-12-03

Harga Terendah0.000157448218301527,2025-05-11

Blockchain PublikETH

