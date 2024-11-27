MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

NamaMAJOR

PeringkatNo.1016

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.30%

Suplai Peredaran83,349,868

Suplai Maks.99,999,999

Total Suplai99,999,999

Tingkat Peredaran0.8334%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High36.74652684233143,2024-11-27

Harga Terendah0.035766271238555546,2025-10-10

Blockchain PublikTONCOIN

PengantarTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
MAJOR/USDT
Major
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MAJOR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
MAJOR/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MAJOR)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...