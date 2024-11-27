MAJOR

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

NamaMAJOR

PeringkatNo.1016

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.30%

Suplai Peredaran83,349,868

Suplai Maks.99,999,999

Total Suplai99,999,999

Tingkat Peredaran0.8334%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High36.74652684233143,2024-11-27

Harga Terendah0.035766271238555546,2025-10-10

Blockchain PublikTONCOIN

PengantarTotal Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.