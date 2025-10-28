MAP

MapScan is the official blockchain explorer platform in the MapNode ecosystem, designed to provide transparent, fast, and accurate lookup of transactions, smart contracts, wallet activity, and on-chain staking information. MapScan works closely with ecosystem platforms such as MapWallet, MapCEX, MapSwap and MapScan's staking validator system, ensuring comprehensive transparency and investment efficiency. MAP is the main utility token used across the entire MapNode ecosystem, users can use MAP to: Staking and receive daily rewards; Pay for transaction fees, swaps, and DeFi services; Participate in the Savings to Earn system.

NamaMAP

PeringkatNo.5205

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09310747380915738,2025-10-28

Harga Terendah0.002878044767601932,2026-01-12

Blockchain PublikMATIC

PengantarMapScan is the official blockchain explorer platform in the MapNode ecosystem, designed to provide transparent, fast, and accurate lookup of transactions, smart contracts, wallet activity, and on-chain staking information. MapScan works closely with ecosystem platforms such as MapWallet, MapCEX, MapSwap and MapScan's staking validator system, ensuring comprehensive transparency and investment efficiency. MAP is the main utility token used across the entire MapNode ecosystem, users can use MAP to: Staking and receive daily rewards; Pay for transaction fees, swaps, and DeFi services; Participate in the Savings to Earn system.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.