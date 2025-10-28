MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

NamaMARS4

PeringkatNo.1800

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran2,483,082,772

Suplai Maks.4,000,000,000

Total Suplai4,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6207%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High39.70381443492789,2025-10-28

Harga Terendah0.000045727207216129,2025-11-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MARS4
