Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

PeringkatNo.1823

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)11.53%

Suplai Peredaran11,983,776.35912742

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai50,969,021.24105511

Tingkat Peredaran0.1198%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.672668572600626,2025-06-19

Harga Terendah0.12255635317203124,2026-01-02

Blockchain PublikBSC

PengantarMatchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

