Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

NamaMAVIA

PeringkatNo.920

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.29%

Suplai Peredaran224,634,179

Suplai Maks.256,989,887.032251

Total Suplai250,000,000

Tingkat Peredaran0.874%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High10.70544724630311,2024-02-18

Harga Terendah0.04613430750994837,2025-12-01

Blockchain PublikETH

