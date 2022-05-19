MBD

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

NamaMBD

PeringkatNo.2911

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran25,940,635,420

Suplai Maks.40,000,000,000

Total Suplai40,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6485%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.014133445527232025,2022-05-19

Harga Terendah0.000001013727336322,2023-10-13

Blockchain PublikETH

PengantarMetaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.