【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

PeringkatNo.655

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran19,009,887,214

Suplai Maks.30,000,000,000

Total Suplai30,000,000,000

Tingkat Peredaran0.6336%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0012 USDT

All-Time High0.04599472,2021-04-02

Harga Terendah0.000767721148402,2020-03-13

Blockchain PublikONT

Sektor

Media Sosial

