MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

NamaMBP

PeringkatNo.2394

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.28%

Suplai Peredaran15,994,914

Suplai Maks.200,000,000

Total Suplai200,000,000

Tingkat Peredaran0.0799%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10762953707148361,2025-07-18

Harga Terendah0.020966188575641635,2025-12-31

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

