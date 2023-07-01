MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

NamaMCN

PeringkatNo.1987

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.48%

Suplai Peredaran12,000,000

Suplai Maks.12,000,000

Total Suplai12,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan2023-07-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.1 USDT

All-Time High9.457790290498655,2024-12-29

Harga Terendah0.0515065736480156,2025-11-21

Blockchain PublikBSC

PengantarMCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.