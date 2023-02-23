MCOIN

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

NamaMCOIN

PeringkatNo.953

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.17%

Suplai Peredaran177,000,000

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.354%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High40.36127143566686,2023-02-23

Harga Terendah0.000084571521226012,2023-02-23

Blockchain PublikMCOIN

Sektor

Media Sosial

