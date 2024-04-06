MEE

Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe.

PeringkatNo.2061

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran559,411,443

Suplai Maks.0

Total Suplai2,645,916,039.542857

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.03192242320977911,2024-04-06

Harga Terendah0.001864363242155691,2026-01-08

Blockchain PublikMATIC

