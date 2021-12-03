METAHERO

Metahero menghadirkan teknologi pemindaian dan pemodelan 3D yang menghasilkan avatar 3D ultra-realistis dan item virtual untuk digunakan di seluruh game, VR, media sosial, dan mode online. Teknologi ini juga memungkinkan pembuatan NFT dari karya seni dan koleksi dunia nyata.

NamaMETAHERO

PeringkatNo.1426

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran5,095,643,290

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,766,213,274

Tingkat Peredaran0.5095%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.25184993363636166,2021-12-03

Harga Terendah0.00028889800020885,2024-12-17

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

