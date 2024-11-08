MEY

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

NamaMEY

PeringkatNo.559

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran284,309,283.03

Suplai Maks.2,300,000,000

Total Suplai2,300,000,000

Tingkat Peredaran0.1236%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4906243303518219,2024-12-12

Harga Terendah0.02039484590784851,2024-11-08

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

