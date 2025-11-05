MFUN

MemeMarket adalah pasar prediksi on-chain pertama yang didukung AI untuk koin meme di Solana. Ini menggabungkan mekanika viral Pump.fun dengan kedalaman pasar Polymarket, ditingkatkan oleh harga yang diverifikasi oracle, mesin likuiditas revolusioner yang didukung $MFUN, dan alat yang lebih cerdas dan lebih hemat modal—semuanya dirancang untuk 100 juta pengguna ritel berikutnya. Platform ini mengubah spekulasi koin meme yang kacau menjadi perdagangan terstruktur yang menghasilkan hasil, menawarkan peluang ROI tinggi yang segar kepada para pedagang yang selaras dengan arus pasar riil—sambil menghilangkan risiko kontrol dan manipulasi terpusat.

Nama: MFUN

Peringkat: No.8690

Kapitalisasi Pasar: $0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh: $0.00

Pangsa Pasar: %

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam): 0.00%

Suplai Peredaran: 0

Suplai Maks.: 1,000,000,000

Total Suplai: 1,000,000,000

Tingkat Peredaran: 0%

Tanggal Penerbitan: --

Harga saat aset pertama kali diterbitkan: --

All-Time High: 0.03535644078933942, 2025-11-05

Harga Terendah: 0.000015389648512728, 2025-12-30

Blockchain Publik: SOL

Pengantar: MemeMarket adalah pasar prediksi on-chain pertama yang didukung AI untuk koin meme di Solana. Ini menggabungkan mekanika viral Pump.fun dengan kedalaman pasar Polymarket, ditingkatkan oleh harga yang diverifikasi oracle, mesin likuiditas revolusioner yang didukung $MFUN, dan alat yang lebih cerdas dan lebih hemat modal—semuanya dirancang untuk 100 juta pengguna ritel berikutnya. Platform ini mengubah spekulasi koin meme yang kacau menjadi perdagangan terstruktur yang menghasilkan hasil, menawarkan peluang ROI tinggi yang segar kepada para pedagang yang selaras dengan arus pasar riil—sambil menghilangkan risiko kontrol dan manipulasi terpusat.

Sektor:

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
MemeMarket
