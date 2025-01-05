MICRO

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

PeringkatNo.2953

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran749,486,183

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7494%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.055855382276555225,2025-01-05

Harga Terendah0.000164977224472432,2025-11-23

Blockchain PublikETH

