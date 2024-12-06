MINIMA

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

NamaMINIMA

PeringkatNo.1358

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,01

Suplai Peredaran553.366.920

Suplai Maks.1.000.000.000

Total Suplai999.979.701

Tingkat Peredaran0.5533%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.13507396487566234,2024-12-06

Harga Terendah0.005979060436154252,2026-01-07

Blockchain PublikMINIMA

