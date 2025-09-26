MIRA

Mira adalah jaringan verifikasi terdesentralisasi yang menjadikan keluaran AI tepercaya. Dengan mengubah konten yang dihasilkan AI menjadi klaim yang dapat diverifikasi dan menggunakan konsensus blockchain di berbagai model AI, Mira menghilangkan kebutuhan akan verifikasi manusia.

NamaMIRA

PeringkatNo.585

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.91%

Suplai Peredaran223,913,466

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2239%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.6137017692109104,2025-09-26

Harga Terendah0.11252591339860075,2025-12-18

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

