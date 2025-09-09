MIRROR

Ekspansi onchain resmi dari dunia Black Mirror—mengubah waralaba TV ikonik menjadi ekosistem hiburan interaktif yang dimiliki, dibentuk, dan digerakkan oleh komunitasnya.

NamaMIRROR

PeringkatNo.2902

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.73%

Suplai Peredaran95,976,750

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0959%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08619121021102388,2025-09-09

Harga Terendah0.001519109429176453,2025-12-23

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

