Mitosis adalah protokol DeFi yang mengubah posisi likuiditas yang tidak likuid menjadi blok penyusun yang dapat diprogram dan dikomposisi dengan mengubah simpanan pengguna menjadi Aset Vanilla di Rantai Mitosis, yang kemudian dapat dikomitmenkan untuk peluang penghasil imbal hasil melalui Matrix (kampanye terkurasi) atau EOL (alokasi berbasis tata kelola kolektif). Protokol ini memecahkan masalah inefisiensi likuiditas DeFi dengan menggabungkan simpanan individu untuk memberikan daya tawar kolektif dalam mengakses imbal hasil premium yang sebelumnya eksklusif bagi peserta besar, sekaligus memungkinkan token posisi (miAssets/maAssets) untuk diperdagangkan, digunakan sebagai agunan, atau digabungkan menjadi instrumen keuangan yang canggih. Melalui sistem tiga tokennya (MITO, gMITO, LMITO) dan mekanisme tata kelola/governance, Mitosis menciptakan penyelarasan insentif berkelanjutan yang mendemokratisasi akses ke imbal hasil superior sekaligus memungkinkan kapabilitas rekayasa keuangan canggih yang sebelumnya tidak tersedia dalam keuangan terdesentralisasi.

NamaMITO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran196.273.082

Suplai Maks.1.000.000.000

Total Suplai1.000.000.000

Tingkat Peredaran0.1962%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Mitosis adalah protokol DeFi yang mengubah posisi likuiditas yang tidak likuid menjadi blok penyusun yang dapat diprogram dan dikomposisi dengan mengubah simpanan pengguna menjadi Aset Vanilla di Rantai Mitosis, yang kemudian dapat dikomitmenkan untuk peluang penghasil imbal hasil melalui Matrix (kampanye terkurasi) atau EOL (alokasi berbasis tata kelola kolektif). Protokol ini memecahkan masalah inefisiensi likuiditas DeFi dengan menggabungkan simpanan individu untuk memberikan daya tawar kolektif dalam mengakses imbal hasil premium yang sebelumnya eksklusif bagi peserta besar, sekaligus memungkinkan token posisi (miAssets/maAssets) untuk diperdagangkan, digunakan sebagai agunan, atau digabungkan menjadi instrumen keuangan yang canggih. Melalui sistem tiga tokennya (MITO, gMITO, LMITO) dan mekanisme tata kelola/governance, Mitosis menciptakan penyelarasan insentif berkelanjutan yang mendemokratisasi akses ke imbal hasil superior sekaligus memungkinkan kapabilitas rekayasa keuangan canggih yang sebelumnya tidak tersedia dalam keuangan terdesentralisasi.

