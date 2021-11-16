MLT

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

NamaMLT

PeringkatNo.1629

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran124,423,460.93

Suplai Maks.0

Total Suplai200,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.0796724468337888,2021-11-16

Harga Terendah0.005568243264070605,2025-04-09

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

