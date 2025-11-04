MMT

Momentum adalah sistem operasi yang menggerakkan era baru keuangan global, di mana aset kripto dan aset dunia nyata diperdagangkan secara mulus pada satu platform.

NamaMMT

PeringkatNo.437

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)8.83%

Suplai Peredaran204,095,424

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.204%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.163270628183712,2025-11-04

Harga Terendah0.17772532977738906,2025-12-15

Blockchain PublikSUI

PengantarMomentum adalah sistem operasi yang menggerakkan era baru keuangan global, di mana aset kripto dan aset dunia nyata diperdagangkan secara mulus pada satu platform.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.