MNDE

Marinade Finance (marinade.finance) adalah protokol staking non-kustodian terkemuka di Solana, menawarkan solusi staking liquid dan native. Dengan TVL lebih dari +$2 miliar, Marinade membantu pengguna memaksimalkan imbal hasil, dan berpartisipasi dalam Solana DeFi dengan mSOL sekaligus mendukung desentralisasi di ratusan validator.

NamaMNDE

PeringkatNo.3763

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai700,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6674570026607753,2023-12-08

Harga Terendah0.028223705314342616,2022-08-29

Blockchain PublikSOL

PengantarMarinade Finance (marinade.finance) adalah protokol staking non-kustodian terkemuka di Solana, menawarkan solusi staking liquid dan native. Dengan TVL lebih dari +$2 miliar, Marinade membantu pengguna memaksimalkan imbal hasil, dan berpartisipasi dalam Solana DeFi dengan mSOL sekaligus mendukung desentralisasi di ratusan validator.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
MNDE/USDT
Marinade Finance
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MNDE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
MNDE/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MNDE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...