Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

PeringkatNo.2894

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran222,086,026.5

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.222%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.21100218257573045,2024-12-18

Harga Terendah0.000696861709563359,2025-12-31

Blockchain PublikETH

