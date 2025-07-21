MNTX

Minutes Network Token mentransformasi telekomunikasi global. Node MNTx DePIN merutekan lalu lintas suara, memangkas biaya, dan membuka akses ke industri senilai $250 miliar.

NamaMNTX

PeringkatNo.1078

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.06%

Suplai Peredaran77,671,219

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai84,907,132.13025539

Tingkat Peredaran0.1553%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5035847309180984,2025-07-21

Harga Terendah0.06479991106396758,2025-12-24

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

