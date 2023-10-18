MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

NamaMNT

PeringkatNo.33

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.43%

Suplai Peredaran3,252,944,055.636841

Suplai Maks.6,219,316,795

Total Suplai6,219,316,794.89

Tingkat Peredaran0.523%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.8483211414609104,2025-10-09

Harga Terendah0.3136311821650813,2023-10-18

Blockchain PublikETH

