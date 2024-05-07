MODE

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

NamaMODE

PeringkatNo.2028

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran2,500,000,009

Suplai Maks.0

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.11766770346399462,2024-05-07

Harga Terendah0.000378840149276835,2025-12-29

Blockchain PublikMODE

PengantarMode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

MODE/USDT
Mode Network
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MODE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...