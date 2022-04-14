MON

Monad adalah blockchain Layer 1 berkinerja tinggi yang dirancang untuk mengatasi batasan skalabilitas jaringan yang ada—terutama Ethereum—sambil tetap mempertahankan kompatibilitas penuh Ethereum Virtual Machine (EVM). Pengembang dapat memigrasikan smart contract Ethereum yang ada dengan lancar dan menggunakan perangkat yang sudah dikenal tanpa modifikasi. Dengan memanfaatkan eksekusi paralel yang optimis dan konsensus MonadBFT kustomnya, Monad mencapai throughput hingga 10.000 TPS dengan finalitas di bawah hitungan detik. Basis data MonadDB yang dirancang khusus memungkinkan akses status yang cepat dan persyaratan perangkat keras yang lebih rendah, sementara eksekusi asinkron menyelesaikan urutan transaksi sebelum eksekusi untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Dikombinasikan dengan jaringan yang sangat efisien yang memberikan biaya transaksi mendekati nol, Monad menyediakan lingkungan berbiaya rendah dan berkinerja tinggi untuk menerapkan aplikasi terdesentralisasi.

NamaMON

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikMONAD

Sektor

Media Sosial

