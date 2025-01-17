MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

NamaMORPHO

PeringkatNo.95

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.97%

Suplai Peredaran378,399,573.362429

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,999,999.8010328

Tingkat Peredaran0.3783%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.172571665276972,2025-01-17

Harga Terendah0.6364088038654228,2025-10-10

Blockchain PublikETH

