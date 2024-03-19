MPC

Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

NamaMPC

PeringkatNo.1369

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran390,933,607.822

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai553,810,781.8625

Tingkat Peredaran0.3909%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.6931521212647741,2024-03-19

Harga Terendah0.004261437024344198,2025-06-23

Blockchain PublikMPC

PengantarPartisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MPC/USDT
Partisia Blockchain
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (MPC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
