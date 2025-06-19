MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

PeringkatNo.55

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0004%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.85%

Suplai Peredaran251,473,423.7

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2514%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High19.01354447197708,2025-09-11

Harga Terendah0.04671661054199852,2025-06-19

Blockchain PublikBSC

