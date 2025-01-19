MY

MetYa is an AI-driven SocialFi × PayFi platform that turns social activity into spendable value. With MePay—our digital card—users get instant virtual issuance, $MY top-ups, granular controls, and global acceptance across 50M+ merchants via partner networks, with Apple/Google Pay where supported. $MY powers payment fees & discounts, creator boosts, memberships, staking/loyalty, and in-app governance. By linking earn → hold → spend, MetYa creates real, recurring demand for $MY and delivers a smooth, secure Web3 social-payment experience.

MY

Peringkat No.271

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.62%

Suplai Peredaran980,251,770.31

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai974,150,216.2418

Tingkat Peredaran0.9802%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.3026106966057054,2025-01-19

Harga Terendah0.06088509988318206,2025-04-04

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

Bursa DEX+
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Loading...